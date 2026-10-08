Halle Berry hakkında şiddet iddiası... Kızı mahkemede annesini savundu: 'Annemin Maceo'ya vurduğunu hiç görmedim'

Oyuncu Halle Berry, eski eşi Olivier Martinez tarafından 12 yaşındaki oğulları Maceo Martinez'e şiddet uygulamakla suçlandı. Berry'nin 18 yaşındaki kızı Nahla Aubry, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yazılı beyanda annesine yönelik suçlamaları reddetti.

Nahla, annesini “sevgi dolu ve özverili bir ebeveyn” olarak tanımlarken, gerektiğinde katı olabildiğini ancak çocuklarının hayatına yakından dahil olduğunu belirtti.

“ANNEMİN MACEO'YA VURDUĞUNU HİÇ GÖRMEDİM”

Nahla, mahkemeye sunduğu beyanda annesinin 12 yaşındaki kardeşi Maceo'ya fiziksel şiddet uyguladığına hiç tanık olmadığını söyledi.

Nahla, “Annemin Maceo'ya vurduğunu, tokat attığını, boğduğunu, tuttuğunu veya herhangi bir şekilde fiziksel şiddet uyguladığını hiç görmedim” ifadelerini kullandı.

Nahla ayrıca annesinin Maceo'nun boynuna ellerini doladığını, onu boğmaya çalıştığını veya nefes almasını engellediğini de hiç görmediğini belirtti.

Hayatının büyük bölümünde Maceo ile birlikte yaşadığını aktaran Nahla, zamanını Berry'nin ve babası Gabriel Aubry'nin evlerinde geçirdiğini söyledi. Üniversite eğitimi için kısa süre önce California'dan Massachusetts'e taşındığını da belirtti.

“SEVGİ DOLU VE ÖZVERİLİ BİR ANNE”





Nahla, annesinin kendisine her zaman zaman ayırdığını ve önemli gördüğü konulara öncelik verdiğini ifade etti.

Berry'nin Maceo'ya da aynı şekilde yaklaştığını belirten Nahla, annesinin kardeşinin maçlarına gittiğini, onu antrenmanlara ve turnuvalara götürdüğünü ve eğitimini desteklediğini söyledi.

Nahla, “Annem sevgi dolu ve özverili bir anne. Gerektiğinde katı olabiliyor ve çocuklarının kurallara uymasını ve saygılı olmasını bekliyor. Aynı zamanda sıcakkanlı, destekleyici ve hayatımıza derinden dahil bir anne” dedi.

Genç kız, annesinin ebeveynlik tarzında istismara yönelik herhangi bir davranış gözlemlemediğini de savundu.

IRKÇILIK İDDİASINI DA REDDETTİ

Nahla, Olivier Martinez'in Berry'ye yönelik diğer bir iddiasını da reddetti. Annesinin ırkçı söylemlerde bulunduğuna veya ırkçı duyarsızlık sergilediğine hiç tanık olmadığını belirtti.

“Annem melez, ben melezim ve Maceo da melez” diyen Nahla, annesinin kendisine ve kardeşine kimliklerini kabullenmeyi, farklılıklarını takdir etmeyi ve farklı kökenlerden insanlara saygı göstermeyi öğrettiğini ifade etti.

Nahla, Maceo ile son olarak 29 Eylül'de, Berry onu okula götürdüğü sırada telefonda konuştuğunu söyledi. Görüşmenin hoparlörden yapıldığını belirten Nahla, kardeşinin mutlu göründüğünü ve herhangi bir sorun nedeniyle üzgün görünmediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Halle Berry'nin 2016 yılında boşandığı Fransız oyuncu Olivier Martinez, Los Angeles'taki bir aile mahkemesine başvurarak Berry'nin oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığını öne sürdü.

Martinez'in iddiasına göre 26 Eylül'de evde bir video oyunu nedeniyle tartışma çıktı ve Berry, oğluna yönelik fiziksel şiddette bulundu.

Martinez, çocuğun güvenliği gerekçesiyle mahkemeden acil koruma talebinde bulundu. Mahkeme başvuruyu değerlendirerek Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı verdi.

Berry'nin avukatı Marina Beck ise People dergisine yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları reddetti. Beck, iddiaların asılsız olduğunu savunarak müvekkilinin oğlunun psikolojik sağlığını korumak amacıyla hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.