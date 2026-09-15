Hande Soral'ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli ilk gün heyecanı yaşadı. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de oyuncu Hande Soral oldu.

Soral, oğlu Ali'nin ilk okul gününde hissettiği heyecanı ve yaşadığı duygusal anları takipçileriyle paylaştı.





"BANA ORYANTASYON YAPILMADI"

Oğlunun öğretmeninin elinden tutarak sınıfa girdiği anları anlatan ünlü oyuncu, okul bahçesinde gözyaşlarına hakim olamadığını dile getirdi.

Soral, yaşadığı süreci "Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa, ben bahçede biraz ağladım. Bana oryantasyon yapılmadı. Keşke yapılsaydı" sözleriyle aktardı.





Soral’ın bu açıklaması, çocukları okula yeni başlayan ebeveynlerin yaşadığı duygusal süreci de yeniden gündeme getirdi.