Harbiye'de Konstantinos Argiros rüzgarı: Sahneye Sıla damga vurdu!

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros, İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Yoğun ilgi gören gecede Argiros, sevilen repertuarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konseri izlemeye gelenler arasında; Semiramis Pekkan, Nur Fettahoğlu, Gözde Kansu, Sıla Gençoğlu ve Damla Colbay gibi sanat dünyasının tanınan isimleri de yer aldı.

Harbiye'de yeniden sahne almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Argiros, "Geçen yıl bu büyülü atmosferde verdiğim konserin ardından yeniden burada olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Biletleri tükenen iki konser vermek gerçekten inanılmaz. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme şansım olsaydı. Bu akşam burada benimle olan herkese teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz sevgi sayesinde tüm kalbimle şarkı söylemeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAHNEYE SILA DAMGA VURDU: ORTAK PROJE İLK KEZ CANLI SÖYLENDİ

Gecede yeni albümü 'Kabanes'ın yanı sıra 'Ax Kardia Mou', 'Nero' ve 'Athina Mou' gibi popüler şarkılarını seslendiren Konstantinos Argiros, konserin ilerleyen dakikalarında izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Argiros, şarkıcı Sıla ile hayata geçirdikleri ortak projeleri 'Ax Kardia Mou / Yanımda Uyu' adlı şarkıyı ilk kez Harbiye sahnesinde birlikte seslendirdi. İkilinin sahne performansı dinleyicilerden büyük alkış topladı.

"DOĞRU ZAMAN ŞİMDİYMİŞ"

Sıla'yı uzun yıllardır tanıdığını ve sesini çok beğendiğini belirten Yunan sanatçı, iş birliğinin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Sıla ile uzun zamandır tanışıyoruz. 2016-2017 yıllarında verdiğim bir konsere gelmişti. Kendisi çok takdir ettiğim, sesini büyük bir beğeniyle dinlediğim bir sanatçı. Birlikte bir proje yapma fikrini her zaman konuşuyorduk, demek ki doğru zamanı şimdiymiş. 'Ax Kardia Mou' şarkısını çok beğendiğini söyleyince ben de 'Haydi kaydedelim' dedim ve her şey böyle başladı."