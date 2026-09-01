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Hastaneden taburcu olan Cem Yılmaz'dan ilk kare: Ailesiyle bir araya geldi

Hastaneden taburcu olan Cem Yılmaz'dan ilk kare: Ailesiyle bir araya geldi

1.09.2026 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hastaneden taburcu olan Cem Yılmaz'dan ilk kare: Ailesiyle bir araya geldi

Geçirdiği kalp krizinin ardından bir süredir hastanede tedavi gören ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Yılmaz, taburcu olmasının hemen ardından ailesiyle bir araya gelerek moral depoladı.

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Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi. Hastanedeki tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından taburcu edilen ünlü sanatçı, evinde ailesiyle bir araya geldi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın, taburcu olduktan sonra ailesiyle geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada paylaşılan aile fotoğrafına da yansıdı.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edilmişti. Hızla müdahale edilen ünlü komedyen, doktorların gözetiminde bir süre hastanede tedavi altında tutulmuştu. Sağlık ekiplerinin kontrolü ve tedavisinin ardından durumu stabilize olan Yılmaz'ın, doktorlarının onayıyla taburcu edilmesine karar verilmişti.

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