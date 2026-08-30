Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'dan ilk açıklama: 'Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm'

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalbin ön duvarını besleyen ana damarındaki tıkanıklık nedeniyle operasyon geçiren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Başarılı bir anjiyo ve stent uygulamasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren ünlü komedyen, yaşadığı kritik saatleri takipçileriyle paylaştı.

"DÜN KÖTÜ BİR AĞRI SAPLANDI GÖĞSÜME"

Sette yaşadığı yorgunluğun ardından rahatsızlandığını belirten Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam GORA'nın çekimleri bitti, dedim ki 'Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince...' Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma; eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum... Ayvacık'taki ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu... Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm. Yine 'Abi az iç' diyen, 'Saçı kesti yeni imaj' diyenlere bir sözüm var; siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim, sağlıklı olun inşallah." Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

40 DAKİKALIK ZAMANLA YARIŞ

GORA 4 filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından rahatsızlanan ünlü oyuncu, ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından vakit kaybetmeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilmişti. Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, Yılmaz'ın hayati bir kriz geçirdiğini belirterek, el bileğinden girilerek yapılan 40 dakikalık müdahaleyle tıkalı koroner damara balon ve stent uygulandığını açıklamıştı.

HASTANEDEN SON DURUM AÇIKLAMASI

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve uzman hekim ekibi, hastanede ziyaret ettikleri ünlü sanatçının bilincinin açık, moralinin yüksek ve genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu duyurdu. Yoğun bakımdaki 24 saatlik takip süresinin tamamlanmasının ardından Cem Yılmaz'ın normal servise alınması ve birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.