Hayal Köseoğlu'ndan dizi sektörüne sert eleştiri: Kadın oyuncularla ilgili büyük bir adaletsizlik var

"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu; özel hayatından sosyal medya alışkanlıklarına, oyunculuk sektöründeki yapısal sorunlardan gelecek hedeflerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Özellikle dizi ve film sektöründeki cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan Köseoğlu, kadın oyuncuların karşı karşıya kaldığı çifte standartları sert bir dille eleştirdi.

"KADIN 6 YAŞ BÜYÜKSE ANNE ROLÜ VERİLİYOR"

Sektördeki yaş ve ücret adaletsizliğini somut örneklerle dile getiren başarılı oyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın oyuncularla ilgili çok büyük bir adaletsizlik var. Aralarında 20 yaş fark olan erkeklerle kadınlar partner olup aşk yaşayabiliyor; ama sadece 6 yaş büyük kadınlar, o erkeklerin annelerini oynayabiliyor. Maaş açısından da çok büyük fark var, ücret farkı bu sektörde de çok mevcut. Bir erkek sete tavır koyunca 'dominant, çalışması zor ama profesyonel' oluyor; kadın aynı şeyi yapınca hemen 'arıza, huysuz' damgası yiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel gibi birkaç büyük isim dışında oyuncuların yaptırım gücü neredeyse yok."

"KENDİ YAPIM ŞİRKETİMİ KURMAK İSTİYORUM"

Sektörde görünmeyen ve engelleri aşamayan yeteneklere destek olmak istediğini belirten Köseoğlu, en büyük hayalinin kendi yapım şirketini kurmak olduğunu ifade etti. Aşırı zeki senaristlerin ve vizyoner yönetmenlerin sektörde barajı geçmekte zorlandığını vurgulayan oyuncu, bu isimleri bir araya getireceği projeler üretmeyi hedeflediğini söyledi.

"ÜÇ TANE GİZLİ HESABIM VAR"

Sosyal medyadaki eleştirilere yaklaşımını da anlatan Köseoğlu, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumları incelerken diğer kullanıcıların profillerini analiz ettiğini belirtti.

Ana hesabının yanı sıra kimsenin bilmediği üç gizli hesabı bulunduğunu da ilk kez açıklayan ünlü isim, "Oralarda deneme alanım çok daha geniş; eleştirilmekten ya da beğenilmemekten korkmuyorum, tamamen üretiyorum. Oyunculukta herkesin bir fikri var, bazı alanların sadece bana özel kalması bana iyi geliyor" dedi.