Hayden Panettiere’in şüpheli ölümünde yeni ayrıntı: Şiddet gördüğü eski sevgilisi olay yerindeymiş

Hollywood’un tanınan isimlerinden 36 yaşındaki oyuncu Hayden Panettiere’in evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Hazırlanan polis raporu, kalbi durarak hayatını kaybeden oyuncunun öldüğü sırada yanında, daha önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Brian Hickerson ve kardeşinin olduğunu gösterdi.

POLİS RAPORUNDAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Greenville Polis Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre; pazar günü saat 13.50 sıralarında Judson Mill Lofts apartman kompleksinden gelen "kalp durması" ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler dairede Panettiere’e müdahale ederken, olay yerinde bulunan eski sevgili Brian Hickerson ve kardeşi Zach Hickerson ile görüşüldü.

Olay yerine ilk ulaşan polis memurunun aktardıklarına göre, sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada Zach Hickerson’ın oldukça duygusal anlar yaşadığı, Brian Hickerson’ın ise ancak oyuncunun öldüğü ilan edildikten sonra tepki verdiği kaydedildi. Ayrıca Brian Hickerson’ın ekiplere, Panettiere’in kullandığı bir ilaç çantasını gösterdiği belirtildi.

"TRAVMA İZİNE RASTLANMADI"

Greenville Bölgesi Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü tamamlanan ilk otopside oyuncunun bedeninde herhangi bir travma izine rastlanmadığı bildirildi. Yetkililer, ilk müdahale ekiplerinin kalp yaşam desteği uyguladığını ancak saat 14.32’de Panettiere’in hayatını kaybettiğinin kesinleştiğini ifade etti. Kesin ölüm sebebinin detaylı adli tıp incelemeleri sonucunda açıklanacağı duyuruldu.

GEÇMİŞTE ŞİDDET GÖRMÜŞ, KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

Hayden Panettiere, 2020 yılında sona eren ilişkisinde Brian Hickerson’dan şiddet gördüğünü kamuoyuna açıkça beyan etmiş ve yasal koruma talep etmişti. Hickerson, 2019 yılında eşe veya kız arkadaşa zarar verme suçlamasıyla tutuklanmış ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Panettiere, ölümünden üç ay önce yayımlanan "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında da bu ilişkide yaşadığı ağır fiziksel istismarları ve haftalarca evden çıkamayacak duruma geldiğini detaylarıyla kaleme almıştı.