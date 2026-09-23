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Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni açıklandı: Otopsi sonucu ortaya çıktı

Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni açıklandı: Otopsi sonucu ortaya çıktı

23.09.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni açıklandı: Otopsi sonucu ortaya çıktı

Geçen ay 36 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Hayden Panettiere'nin otopsi raporu tamamlanarak kesin ölüm nedeni kamuoyuna açıklandı. Yetkililer, ünlü oyuncunun vücudunda herhangi bir travma izine rastlanmadığını ve ölümünün birden fazla ilacın toksik etkisinden kaynaklanan bir kaza olarak değerlendirildiğini bildirdi.

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'Heroes' ve 'Nashville' gibi dünyaca ünlü dizilerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin 37. yaş gününe beş gün kala 16 Ağustos'ta yaşamını yitirmesi sanat dünyasını yasa boğmuştu. ABD'nin Greenville bölgesindeki evinde ölü bulunan oyuncunun otopsi raporu yetkililer tarafından tamamlandı.

Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, ünlü aktörün ölüm nedeni netlik kazandı.

"ÖLÜM ŞEKLİ KAZA OLARAK BELİRLENDİ"

İlk incelemelerde aşırı doz şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili Adli Tıp Ofisi sözcüsü, Panettiere'nin "birden fazla ilacın toksik etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Uzman bir adli patolog tarafından yapılan otopsi sürecine ilişkin bilgi veren sözcü, "Otopsi sonucunda, ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma belirtisine rastlanmadı. Ölüm şekli kaza olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞTA BAŞLAYAN BAŞARILI KARİYER

Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Panettiere, 2000 yılında Denzel Washington ile rol aldığı 'Remember the Titans' filmi ve Pixar yapımı 'A Bug's Life' animasyonundaki seslendirmesiyle tanınmıştı. Süper kahraman dizisi 'Heroes'taki Claire Bennet karakteriyle dünya çapında üne kavuşan sanatçı, 'Nashville' dizisindeki Juliette Barnes rolüyle de iki kez Altın Küre adaylığı elde etmişti.

Eski nişanlısı Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile olan birlikteliğinden 11 yaşında bir kızı bulunan usta oyuncu, sinema kariyerinde 'Scream 4' ve 'Scream 6' gibi önemli projelerde de yer almıştı.

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