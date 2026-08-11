Hayko Cepkin bile şaşırdı: Jekyll & Hyde müzikali son anda iptal edildi

Robert Louis Stevenson’ın klasik romanından uyarlanan ve Türkiye turnesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında izleyiciyle buluşan Jekyll & Hyde müzikalinin Bodrum ayağında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı Hayko Cepkin’in başrolünde yer aldığı yapımın, Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan gösterimi kısa süre kala iptal edildi.

"BİZ DE DURUMU RESMİ AÇIKLAMAYLA ÖĞRENECEĞİZ"

İptal kararının gerekçesine dair henüz resmi bir gerekçe sunulmazken, başrol oyuncusu Hayko Cepkin kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama metni paylaştı. Süreçle ilgili net bilgiye sahip olmadıklarını vurgulayan Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre kala iptal kararı alınan Bodrum Jekyll & Hyde oyunumuz için bizler de resmi açıklama beklediğimiz için bir bilgi veremiyoruz. Oyuncu kadrosu olarak biz de şaşkın ve üzgünüz. Tek bildiğim en yakın tarihe ve yeni yer konusunda yapım tarafından açıklama gelecektir. Böylece bilet iadesi veya mağduriyet yaşamamalarını bekliyoruz."

Müzikalin yeni gösterim tarihi ve bilet iade süreçlerine ilişkin detayların yapımcı firma tarafından duyurulması bekleniyor.