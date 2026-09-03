Hayko Cepkin'den 50. yaş kararı: 'Kariyerleri doğru yerde bırakmak gerekiyor'

Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla kariyerine ve sahne performanslarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yüksek tempolu konser şovlarıyla tanınan ünlü sanatçı, mevcut proje ve konser versiyonunu 11 Mart 2028 tarihinde sonlandıracağını duyurdu.

"KARİYERLERİ DOĞRU YERDE BIRAKMAK GEREKİYOR"

Kararının arkasındaki düşünce sürecini takipçileriyle paylaşan Cepkin, son 5-6 yıldır bu konu üzerinde düşündüğünü belirtti. Sahneyi ve müziği tamamen bırakmadığının altını çizen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kariyerlerini doğru yerde doğru zamanda bırakmaları gerektiğini ve kendime hep söylemiş olduğum 'Umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde doğru saygınlıkta ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim' duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim. Bu bağlamda 2028 yılı 11 Mart'ında 50'nci yaşıma girdiğimde konserle alakalı yapmış olduğumuz bu versiyonla, bu projeyle bu konser halimize bir son verme kararı aldım."

2028'E KADAR SON SERİ KONSERLER

Mevcut konser performanslarının Türkiye standartlarında yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade eden Hayko Cepkin, 2028 yılına kadar sürecek konserlerin önemine değindi:

"2028 yılı 11 Mart'ına kadar yapacağımız son konserler bizim en iyi buluştuğumuz, en iyi birbirimize hatıra bıraktığımız son seri konserler olacak."



Sanatçı, bu eşiğin ardından müzikal yolculuğuna ve sanat hayatına farklı kulvarlarda, yeni anlayışlar ve konseptlerle devam edeceğinin mesajını verdi.