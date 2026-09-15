Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz ayrıldı: 1 aylık aşk tek hamlede bitti

Oyuncu Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak birlikteliklerini duyuran çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI

Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikilinin sosyal medya hesaplarındaki hamleleri dikkat çekti. Karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkaran çiftten Helin Kandemir, ilişkiyi duyurduğu fotoğrafı da profilinden kaldırdı.

Söz konusu sosyal medya hamleleri, ikilinin yollarını ayırdığını kesinleştirirken taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.