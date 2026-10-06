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Henüz 15 yaşında patron oluyor: David ve Victoria Beckham kızları Harper için kesenin ağzını açtı

Henüz 15 yaşında patron oluyor: David ve Victoria Beckham kızları Harper için kesenin ağzını açtı

6.10.2026 17:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Henüz 15 yaşında patron oluyor: David ve Victoria Beckham kızları Harper için kesenin ağzını açtı

Dünyaca ünlü David ve Victoria Beckham çifti, 15 yaşındaki kızları Harper Seven Beckham'ın kendi cilt bakım markasını kurması için 3 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

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Toplam net servetlerinin 1 milyar doları aştığı ifade edilen dünyaca ünlü çift David ve Victoria Beckham, en küçük çocukları olan 15 yaşındaki kızları Harper Seven Beckham'ın iş dünyasına adımı için kesenin ağzını açtı. Beckham ailesinin, genç kızın kendi adını taşıyan cilt bakım markasını hayata geçirmek amacıyla şu ana kadar 3 milyon dolardan (yaklaşık 100 milyon TL) fazla harcama yaptığı ortaya çıktı.

MALİ TABLOLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu dev yatırım, Victoria Beckham tarafından kızı Harper’ın gelecekteki ticari gelirlerini ve iş ortaklıklarını yönetmek amacıyla 22 Ekim 2024 tarihinde kurulan "H7B Ltd" şirketinin açıkladığı ilk resmi mali tablolarla belgelendi. Harper henüz 13 yaşındayken atılan bu ticari adımın ardından, ürünlerin ilk satışının yapılmasına yaklaşık bir yıl olmasına rağmen geliştirme süreci için harcanan miktar dikkat çekti.

Beckham ailesinin, Harper önümüzdeki yılın temmuz ayında 16 yaşına bastığında gençler için özel olarak tasarlanan "Harlo by Harper" markasını resmen piyasaya sunmayı planladığı öğrenildi.

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VICTORIA BECKHAM BEAUTY'DEN BAĞIMSIZ OLACAK

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, yeni girişim Victoria Beckham'ın mevcut kozmetik markası "Victoria Beckham Beauty" çatısı altında yer almayacak; tamamen bağımsız ve ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Victoria Beckham adına hareket eden hukuk temsilcilerinin, ABD'de "Harlo" isminin ticari marka tescili için resmi başvurularda bulunduğu bildirildi.

KENDİ YAŞADIĞI CİLT SORUNUNDAN İLHAM ALDI

İş dünyasına erken yaşta adım atmaya hazırlanan Harper'ın uzman bir ekiple birlikte çalışarak temizleyici, tonik, hafif yapılı nemlendirici ve dudak balsamından oluşacak özel bir ürün yelpazesi geliştirdiği ifade edildi.

Victoria Beckham, bu yılın başlarında konuk olduğu bir podcast programında projenin arka planını anlatmıştı. Anne Beckham, markanın tamamen Harper'ın kendi fikri olduğunu belirterek, kızının piyasadaki diğer cilt bakım ürünlerini kullandığında sivilce sorunu yaşaması üzerine bu kararı aldığını dile getirmişti.

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