'Heroes' ve 'Scream' dizilerinin yıldızıydı: Hayden Panettiere 36 yaşında yaşamını yitirdi

Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında yaşamını yitirdi.

Sektöre henüz çocuk bir yıldız olarak giriş yapan ve geniş kitlelerce tanınan Panettiere’in vefat haberini menajeri ve ailesi doğruladı. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA AÇIKLAMASI

Acılı haberi duyuran babası Skip Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, tanıyan herkese ve ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" ifadelerini kullandı. Aile, bu zor süreçte mahreriyetlerine saygı gösterilmesini rica etti.

HAYDEN PANETTİERE KİMDİR?

Henüz bir yaşına basmadan reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Panettiere, 4 yaşında "One Life to Live" dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. "Heroes" dizisindeki Claire Bennet ve "Nashville" dizisindeki Juliette Barnes karakterleriyle dünya çapında üne kavuştu.

Kariyeri boyunca "Remember the Titans", "Ice Princess" ve "Scream" (Çığlık) serisi gibi önemli yapımlarda rol alan oyuncu; Mayıs 2026'da yayımladığı "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında erken yaşta gelen şöhretin zorluklarını ve yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı.

Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile olan birlikteliğinden Kaya adında bir kızı bulunan Panettiere, 2023 yılında da oyuncu kardeşi Jansen Panettiere'i 28 yaşında kaybetmişti.