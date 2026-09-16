Hollywood'da sürpriz ayrılık: Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski 9 yıllık evliliklerini bitirdi

Film setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Amanda Seyfried (40) ile Thomas Sadoski (50), 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. İki çocuk sahibi olan ünlü çift, ayrılık haberini yaptıkları ortak bir açıklamayla doğruladı.

Açıklamalarında bir süredir ayrı yaşadıklarını belirten ikili, "Bunun biz ve ailemiz için doğru bir karar olduğu ortaya çıktı. Sonsuza dek birbirimize sahibiz ve bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı. 9 yaşında Nina ve 5 yaşında Thomas adında iki çocukları bulunan çift, en son 9 Ocak'ta Seyfried'ın Altın Küre adaylığının kutlandığı bir etkinlikte yan yana görüntülenmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından Sadoski'nin bir fotoğrafını paylaşan Amanda Seyfried, aralarındaki bağın ve dostluğun sürdüğünü gösterdi. Hayatı dolu dolu yaşamak, affetmek ve kalbini açık tutmak üzerine anlamlı bir metin de paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Evet, evet, evet" notunu düştü.

Ocak ayında Vogue dergisine röportaj veren Seyfried, Sadoski’nin yoğun kariyer temposu arasında kendisi ve ailesi için birçok fedakarlıkta bulunduğunu dile getirmişti.

SET AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Seyfried ve Sadoski ilk olarak 2015 yılında Off-Broadway sahnesindeki "The Way We Get By" oyununda birlikte rol alırken tanıştı. Ardından "The Last Word" filminin setinde yeniden bir araya gelen ikili, senaryo gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyarak Mart 2017'de baş başa gittikleri bir kır düğünüyle gizlice evlenmişti.

Sadoski daha önce verdiği bir röportajda Seyfried için "Dünyada en çok sevdiğim, hayran olduğum ve saygı duyduğum insan" ifadelerini kullanmıştı.