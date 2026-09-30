Hollywood'dan kozmetik dünyasına erken veda: Scarlett Johansson'ın cilt bakım markası kapandı

Hollywood’un ünlü isimlerinin kozmetik ve güzellik sektöründeki yatırımları arzulanan başarıyı yakalamakta güçlük çekiyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson’ın 2022 yılında iş insanı Kate Foster ortaklığıyla hayata geçirdiği "The Outset" adlı cilt bakım markası, ticari hayatını noktalama kararı aldı. Johansson, markasını piyasaya sürdüğü dönemde küçüklüğünden beri güzellik sektörüne ilgi duyduğunu belirterek kendi markasını yaratmak amacıyla diğer projelerinden çekildiğini açıklamıştı.

ÇEVRİM İÇİ MAĞAZA KAPATILDI

Markanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, mevcut siparişlerin kullanıcılara ulaştırılacağı ancak ticari faaliyetlerin yavaşlatılarak sonlandırıldığı kaydedildi. Yayımlanan mesajda, "İnanılmaz bir yolculuğun ardından The Outset, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bizi rutinlerine dahil eden ve yol boyunca destekleyen herkese minnettarız" ifadelerine yer verildi. Açıklamayla birlikte markanın çevrim içi satış mağazası erişime kapatıldı.

ÜNLÜLER KOZMETİK SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLİYOR

Güzellik ve bakım pazarında tutunamayan tek isim Scarlett Johansson olmadı. Sektörde son dönemde Gwen Stefani’nin markası mağaza ve dijital raflardan kaldırılırken, Drew Barrymore’un 13 yıllık markası da geçtiğimiz yıllarda faaliyetlerine son vermişti. Kim Kardashian da benzer şekilde KKW Beauty markasını kapatma kararı alan isimler arasında yer almıştı.