Hollywood yıldızı Dolph Lundgren'den kanser itirafı: 'Ötanazi planı yapmıştım'

"Rocky 4", "Cehennem Melekleri" ve "He-Man Dünyalar Hakimi" gibi ikonik yapımlarla tanınan İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, 10 yıl süren kanser mücadelesine ve bu süreçte aldığı radikal kararlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaleme aldığı yeni anı kitabı "Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle" aracılığıyla yaşadıklarını paylaşan 68 yaşındaki aktör, hastalığının en karanlık döneminde ötanaziye başvurmayı planladığını itiraf etti.

Hastalık sürecinde derin bir depresyon yaşadığını belirten Lundgren, kendisine bu süreçte yardımcı olması için kardeşi Johan Lundgren ile konuştuğunu aktardı.

"KARDEŞİM BANA YARDIM EDECEKTİ"

Anı kitabında o dönemki ruh halini detaylandıran ünlü oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

"Kanser tedavilerinin derinliklerindeyken ve hayatıma son verme olasılığını düşünürken, kardeşim Johan bana yardım edecekti. Çünkü bu kararı verdiğimde ne durumda olacağımı bilmiyordum. O zamana kadar gerçekten kötü durumda olabilirdim ve bu süreci kendi başıma tamamlayamayacak durumda kalabilirdim. İsviçre gibi Avrupa'da ölümcül hastalığı olan kişilerin yasal olarak bu adıma başvurmasına izin veren ülkeler var, ama yine de bana yardım edecek birine ihtiyacım olabilirdi. Bu noktada depresyondaydım ve neredeyse tüm umudumu kaybetmiştim."





HAYATINI DEĞİŞTİREN 'YANLIŞ TEŞHİS' GERÇEĞİ

Lundgren'in hayata bakış açısı ve intihar düşüncesi, tıbbi kayıtlarını inceleyen Dr. Alexandra Drakaki ile tanışmasının ardından tamamen değişti. 2015 yılında böbrek kanseri teşhisi konulan ve 2020'de tümörlerin yayılması üzerine sadece birkaç yıl ömrü kaldığı söylenen oyuncunun aslında yanlış teşhis mağduru olduğu ortaya çıktı.

Böbrek kanseri değil, akciğer kanseri olduğu saptanan Lundgren'e Dr. Drakaki tarafından yeni bir tedavi protokolü uygulandı. Doğru tedaviyle tümörleri hızla küçülen oyuncu, 2024 yılında kanserden tamamen kurtulduğunu açıkladı. O dönemi değerlendiren yıldız isim, "Diğer tedaviye devam etseydim yaklaşık üç veya dert ayım kalmıştı. Zorlu bir süreçti ama bana anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KENDİME DAHA NAZİK DAVRANIYORUM"

Kanserle mücadelesinin ardından yaşam alışkanlıklarını ve kendisine olan yaklaşımını değiştirdiğini vurgulayan aksiyon yıldızı, "Eskiden olduğumdan daha nazik davranıyorum kendime. Kendimi eskisi kadar zorlamıyorum ve bu da hayata daha çok değer vermemi sağlıyor" açıklamasında bulundu.