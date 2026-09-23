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Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması: Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi

Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması: Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi

23.09.2026 11:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması: Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, katıldığı etkinlikte gelen rol tekliflerine rağmen oyunculuk yapmama kararı aldığını ve bu kararın arkasında durduğunu açıkladı. Kadir İnanır'ın mal varlığını Jülide Kural'a bırakmasına ilişkin soruları yanıtlayan Koçyiğit, usta aktörün iradesine saygı duyulması gerektiğini vurgularken kendisinin ise henüz bir vasiyetname hazırlamadığını belirtti.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, katıldığı bir etkinlikte oyunculuk kariyeri, sinema dünyası ve gündemdeki vasiyet tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar 200'e yakın sinema filminde rol alan başarılı sanatçı, oyunculuk hayatıyla ilgili yeni kararını ilk kez duyurdu.

Kendisine halen yeni projelerden teklifler geldiğini belirten Koçyiğit, setlere dönmeme kararının arkasında durduğunu ifade etti.

"TEKLİFLER VAR AMA KARARIMDAN DÖNMÜYORUM"

Oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldığını vurgulayan usta sanatçı, "Güzel rol teklifleri de var ama bir karar aldım, arkasında duruyorum" diyerek setlere veda ettiğini net bir dille dile getirdi.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ İÇİN İRADE VURGUSU

Etkinlikte Koçyiğit'e, sağlık sorunlarıyla gündemde olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili sorular da yöneltildi.

Kişisel iradenin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğine dikkat çeken Koçyiğit, "Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"VASİYETNAME HAZIRLAMADIM"

Kendi özel hayatına ve birikimlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Hülya Koçyiğit, "Siz vasiyetname hazırladınız mı?" sorusuna net bir karşılık vererek henüz bir vasiyetnamesinin bulunmadığını ifade etti.

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