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İdo Tatlıses rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı: Yasemin Şefkatli'den esprili paylaşım

İdo Tatlıses rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı: Yasemin Şefkatli'den esprili paylaşım

8.09.2026 10:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İdo Tatlıses rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı: Yasemin Şefkatli'den esprili paylaşım

İbrahim Tatlıses'in oğlu ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla Tatlıses'in sağlık durumunu takipçilerine duyurdu.
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2021 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ve 2024 yılında ikiz çocukları Sinan Emir ile İbrahim Ayel'i kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, bu kez üzen bir gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye başvurdu.

Eşinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Yasemin Şefkatli, Tatlıses’in hastane odasında çekilen bir karesini paylaştı.

"VİRÜSLÜ KOCAM" NOTUYLA DUYURDU

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yasemin Şefkatli, eşinin hastanedeki fotoğrafına "Virüslü kocam" notunu düşerek esprili bir paylaşımda bulundu.

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Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımın ardından takipçileri ve sevenleri, ünlü şarkıcı için geçmiş olsun dileklerini içeren mesajlar yağdırdı.

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