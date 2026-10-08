İki ay arayla anne ve babasını kaybetti: Ben Affleck hayatının en zor dönemini anlattı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Ben Affleck, anne ve babasını kısa aralıklarla kaybetmesinin ardından yaşadığı zor dönemi anlattı.

54 yaşındaki Affleck, babası Timothy Affleck’i nisan ayında 79 yaşında, annesi Christopher Anne Boldt’u ise haziran ayında 83 yaşında kaybetti. Affleck ve oyuncu kardeşi Casey Affleck, bir süre yaşadıkları acıyı kamuoyuyla paylaşmadı.

Anne ve babasının art arda hayatını kaybettiği, Casey Affleck’in Venedik Film Festivali’nde yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Casey Affleck, “Company” filminin festivaldeki gösterimi sırasında filmi anne ve babasına ithaf ettiğini belirterek, aynı yıl içinde ikisini de kaybettiğini söyledi.





‘BİR FANİ OLDUĞUNUZ GERÇEĞİ YÜZÜNÜZE ÇARPIYOR’

Ben Affleck ise GQ dergisine verdiği röportajda, anne ve babasını kaybetmenin kendisi üzerindeki etkisini anlattı.

Anne ve babasının ölümünün çocukluğu ve nasıl yetiştirildiği üzerine yeniden düşünmesine neden olduğunu belirten Affleck, yaşadığı sürecin hayatın geçiciliğini daha güçlü biçimde hissettirdiğini söyledi.

Affleck, “Bütün bunlar gerçekten ağır şeyler. Anne ve babanızın değerini farklı şekillerde anlıyorsunuz. Bir fani olduğunuz gerçeği yüzünüze çarpıyor” dedi.

Ünlü oyuncu, bu süreçte çocukluğunu, hayatını ve kalan zamanını nasıl değerlendirmek istediğini düşündüğünü ifade etti.

‘GERİDE BELİRLİ BİR ZAMANIM KALDIĞINI FARK ETTİM’

Anne ve babasının ölümüyle hayatın ne kadar kısa olduğunu daha fazla fark ettiğini söyleyen Affleck, kendisinin de sınırlı bir zamanı kaldığını düşündüğünü belirtti.

Affleck, hayatın sonunda bütün soruların yanıtlarının bulunmadığını ve insanın yaşamı boyunca çözemediği bazı şeylerin çözülmeden kalabildiğini söyledi.

Bu düşüncelerin ardından kendisine, “Hayatımın geri kalanını nasıl geçirmek istiyorum?” sorusunu yönelttiğini belirten oyuncu, düşündüğünde aslında önünde sandığı kadar uzun bir zaman olmadığını fark ettiğini dile getirdi.

‘GERÇEK DEĞERİNİ ÖLÜMÜNDEN SONRA ANLADIM’

Affleck, annesi Christopher Anne Boldt hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Annesinin “inanılmaz bir kadın” olduğunu söyleyen oyuncu, onun hayatını ve kendisini ölümünden sonra çok daha derinden takdir ettiğini belirtti.

Affleck, “Gerçek değerini ölümünden sonra anladım” sözleriyle annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Ben ve Casey Affleck’in anne ve babası 1970’lerin başında evlenmiş, iki oğulları küçük yaştayken yollarını ayırmıştı.