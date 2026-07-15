İki kez beyin kanaması geçiren Ruhsar Gültekin uyandırıldı: İlk tepkisi yüzleri güldürdü

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 62 yaşındaki Ruhsar Gültekin, geçtiğimiz hafta peş peşe yaşadığı iki beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alınmıştı. Operasyonda kanaması boşaltılan ve tedavi sürecinde ventriküler drenaj uygulanan usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin sevindirici bir gelişme yaşandı.

BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE YOĞUN BAKIMDA

Ameliyatın ardından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra bir süre daha uyutulan usta oyuncu, dün yeniden uyandırıldı. Tedavisine bilinci açık şekilde yoğun bakım ünitesinde devam edilen Gültekin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların yapacağı son değerlendirmelere bağlı olarak usta sanatçının çarşamba veya en geç perşembe günü normal odaya alınması planlanıyor.

"OĞLUNA ÖPÜCÜKLER GÖNDERİYOR"

Ruhsar Gültekin’in eşi Cem Gültekin, usta oyuncunun uyanmasının ardından yaşanan duygusal anları ve güncel sağlık durumunu şu sözlerle paylaştı: