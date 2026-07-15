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İki kez beyin kanaması geçiren Ruhsar Gültekin uyandırıldı: İlk tepkisi yüzleri güldürdü

İki kez beyin kanaması geçiren Ruhsar Gültekin uyandırıldı: İlk tepkisi yüzleri güldürdü

15.07.2026 14:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İki kez beyin kanaması geçiren Ruhsar Gültekin uyandırıldı: İlk tepkisi yüzleri güldürdü

Peş peşe geçirdiği iki beyin kanamasının ardından acil ameliyata alınan 62 yaşındaki usta tiyatrocu Ruhsar Gültekin, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yeniden uyandırıldı. Bilinci açık olan ve tedavisine devam edilen usta oyuncunun, durumunun iyiye gitmesi üzerine en geç perşembe günü normal odaya alınmasının planlandığı açıklandı.

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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 62 yaşındaki Ruhsar Gültekin, geçtiğimiz hafta peş peşe yaşadığı iki beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alınmıştı. Operasyonda kanaması boşaltılan ve tedavi sürecinde ventriküler drenaj uygulanan usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin sevindirici bir gelişme yaşandı.

BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE YOĞUN BAKIMDA

Ameliyatın ardından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra bir süre daha uyutulan usta oyuncu, dün yeniden uyandırıldı. Tedavisine bilinci açık şekilde yoğun bakım ünitesinde devam edilen Gültekin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların yapacağı son değerlendirmelere bağlı olarak usta sanatçının çarşamba veya en geç perşembe günü normal odaya alınması planlanıyor.

"OĞLUNA ÖPÜCÜKLER GÖNDERİYOR"

Ruhsar Gültekin’in eşi Cem Gültekin, usta oyuncunun uyanmasının ardından yaşanan duygusal anları ve güncel sağlık durumunu şu sözlerle paylaştı:

"Dün saat 14.00’te yoğun bakıma yanına girdik. Her şey yolunda… Oğluna (Aras) öpücükler gönderiyor. Muhtemelen çarşamba gününe kadar bilinci açık şekilde yoğun bakımda kalacak. Çarşamba ya da perşembe günü normal odaya alabiliriz. Çok şükür."

İlgili Konular: #yoğun bakım