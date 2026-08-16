İkinci çocuğuna hamile olan Olivia Culpo annesiyle doğum alışverişinde görüntülendi

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan dünyaca ünlü Amerikalı model Olivia Culpo, annesi Susan ile birlikte Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Doğuma sayılı günleri kalan 34 yaşındaki model, annesiyle birlikte şehirde önce doğum alışverişi yaptı, ardından akşam yemeği yedi. Los Angeles sokaklarında karnını açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Culpo'nun belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

"İKİNCİ BEBEK PLANLI DEĞİLDİ"

İlk çocuğu Colette'in doğumundan kısa bir süre sonra yeniden hamile kalan Culpo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gebeliğin planlı olmadığını ifade etmişti. Hamilelik sürecini takipçileriyle açık yüreklilikle paylaşan ünlü model, anne olma yolunda yaşadığı sağlık sorunlarını da daha önce dile getirmişti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ZORLU GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Geçmişte 'endometriozis' (çikolata kisti) teşhisi aldığını açıklayan Culpo, üreme sağlığını olumsuz etkileyebilen bu hastalık nedeniyle hiçbir zaman anne olamamaktan korktuğunu belirtmişti. Hamile kalma sürecinde büyük zihinsel yıpranmalar yaşadığını ve gözyaşı döktüğünü itiraf eden ünlü model, üst üste yaşadığı annelik heyecanıyla hayranlarının desteğini almaya devam ediyor.