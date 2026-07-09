İktidara yakınlığıyla bilinen Alişan da masraflardan dert yandı: 'Yatırım yapmakta zorlanıyorum, para su gibi gidiyor'

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan şarkıcı Alişan, Ankara'da düzenlenen Criter Bulvar projesinin lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İktidara yakınlığıyla bilinen Alişan, son dönemdeki ekonomik birikim ve yatırım planlarına dair konuşan ünlü sanatçı, mevcut piyasa koşullarında yeni bir adım atmanın güçlüğüne değindi.

Gazetecilerin yatırım planlarına yönelik sorusuna esprili bir dille, "Yatırım şu an yapamıyoruz, şu an yatıyoruz" diyerek karşılık veren Alişan, hayat pahalılığı ve artan genel giderlerin altını çizdi. Gelir ve gider dengesini kurmanın her geçen gün zorlaştığını belirten ünlü isim, harcamaların boyutunu gözler önüne serdi.

"OKUL, EV, KIYAFET DERKEN PARA SU GİBİ GİDİYOR"

Gider kalemlerinin çeşitliliğinden ve büyüklüğünden bahseden Alişan, kazandıkları bütçenin büyük bir kısmının temel ihtiyaçlara harcandığını ifade etti. Konuşmasında ailevi sorumluluklarına ve günlük yaşam masraflarına dikkat çeken şarkıcı, süreci şu sözlerle aktardı:

"Gidiyor şu anda... Yani kazandığımızın belki de daha fazlası maalesef gidiyor. Çocuklar var; onların okulu var, onların masrafları var. Evin masrafları var, kendi masraflarımız var. Kıyafetimiz, şuyumuz buyumuz, oyumuz buyumuz derken... Tabii ki herkes kendi kazandığına göre harcıyor para ama şu anda evet, bir şey var yani; su gibi gidiyor. Vallahi su gibi gidiyor."

SİNAN AKÇIL - MURDA GERİLİMİNE YORUM: "BU POLEMİKLERDEN UZAK DURULMALI"

Alişan, Ankara'daki basın toplantısında sadece ekonomik gelişmeleri değil, magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan başlıklarından birini de değerlendirdi. Ünlü şarkıcı, son günlerde A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marş süreci üzerinden AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sinan Akçıl ile rap sanatçısı Murda arasında başlayan sert tartışmaya ilişkin soruları yanıtladı.

Sinan Akçıl’ın müzikal kariyerine ve başarılarına vurgu yapan Alişan, "Sinan, Türkiye’nin en önemli müzik adamlarından biri" diyerek meslektaşına destek verdi. Sanatçıların bu tarz yıpratıcı tartışmaların içerisinde yer almaması gerektiğini savunan Alişan, hem Akçıl'ın hem de Murda'nın bu tür polemiklerden ve karşılıklı atışmalardan uzak durmasının kariyerleri açısından çok daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti.