İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Melike Şahin karnı burnunda pozlarını paylaştı

Şarkıcı Melike Şahin, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayarken sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren ve nisan ayında hamile olduğunu duyuran Melike Şahin, anne olmak için geri sayıma geçti. Erkek bebek bekleyen ünlü şarkıcı, karnı burnunda fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"BEKLİYORUM..."

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan 37 yaşındaki sanatçı, sosyal medya paylaşımına "Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum..." notunu düştü.

Ağustos ayında gerçekleştirdiği bir konserinde de duygularını dile getiren Melike Şahin, "Anne olmadan önceki son iki konserim. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum" ifadelerini kullanmıştı.