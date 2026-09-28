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İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Melike Şahin karnı burnunda pozlarını paylaştı

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Melike Şahin karnı burnunda pozlarını paylaştı

28.09.2026 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Melike Şahin karnı burnunda pozlarını paylaştı

2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen ve ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Erkek bebek bekleyen 37 yaşındaki sanatçı, heyecanını "Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum..." notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Şarkıcı Melike Şahin, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayarken sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

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2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştiren ve nisan ayında hamile olduğunu duyuran Melike Şahin, anne olmak için geri sayıma geçti. Erkek bebek bekleyen ünlü şarkıcı, karnı burnunda fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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"BEKLİYORUM..."

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan 37 yaşındaki sanatçı, sosyal medya paylaşımına "Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum..." notunu düştü.

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Ağustos ayında gerçekleştirdiği bir konserinde de duygularını dile getiren Melike Şahin, "Anne olmadan önceki son iki konserim. Bu sürecin en güzel yanı ise yüzüme vuran güzellik. Bu güzelliği de oğluma borçluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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