İngiliz komedyen Ricky Gervais'ten 44 yıl sonra sürpriz karar: 'Vergi' ödememek için evlenecek

Sivri dili ve iğneleyici mizahıyla tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 1982 yılından bu yana birlikte olduğu hayat arkadaşı Jane Fallon ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Tahmini serveti 141 milyon sterlin civarında olan 65 yaşındaki sanatçı, 44 yıllık birlikteliğin ardından gelen evlilik kararının arkasındaki temel nedenin yüksek miras vergisi olduğunu açıkladı. İngiltere yasalarına göre evli olmayan çiftlerin miras intikalinde vergi muafiyetinden yararlanamaması, ünlü komedyeni bu kararı almaya yöneltti.

"VERGİ OLMASAYDI NEDEN EVLENELİM?"

Röportajında evlilik fikrine yaklaşımını net bir dille ifade eden Gervais, "Evet, evlenmemin sebebi vergi olacak. Henüz evlenmedik ama vergi olmasaydı neden evlenelim? Bu çılgınlık. Tüm paramızı paylaşıyoruz, 40 yıldır birlikte yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sürecin resmiyet kazanması gerektiğini belirten Gervais, "Korkunç değil mi? Ölmeden önce evlenmem gerek" sözleriyle durumu özetledi.

İngiltere mevzuatına göre evli çiftler birbirlerine varlık aktarırken miras vergisinden muaf tutulurken, evli olmayan çiftlerde muafiyet sınırını aşan miktar üzerinden yüzde 40 oranında vergi kesintisi uygulanıyor. Milyonlarca sterlinlik gayrimenkul ve varlığa sahip olan Gervais için bu durum ciddi bir mali kayıp anlamı taşıyor.

ZORLU HASTALIK SÜRECİNİ GERİDE BIRAKTILAR

Ünlü çiftin evlilik kararı, Jane Fallon'ın geçirdiği sağlık sorunlarının ardından geldi. Geçtiğimiz mart ayında rutin kontroller sırasında erken evre meme kanseri teşhisi konulan 65 yaşındaki yazar Fallon, nisan ayında geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Üniversite yıllarında tanışan ve 1984'ten bu yana aynı evi paylaşan ikili, uzun yıllardır süren birlikteliklerini resmiyete dökecek.