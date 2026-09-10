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İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu tahliye oldu: İşte ilk açıklama

İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu tahliye oldu: İşte ilk açıklama

10.09.2026 16:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu tahliye oldu: İşte ilk açıklama

Gaziantep’te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tahliye kararının ardından İrem Derici sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, Kunukçu'nun avukatından da ilk resmi açıklama geldi.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ İsmail Melih Kunukçu hakkında tahliye kararı verildi.

Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan hukuki başvurular ve savunmalar neticesinde, Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırılmasına ve yargılamanın tutuksuz olarak devam etmesine hükmedildi.

İREM DERİCİ'DEN PAYLAŞIM: "VE EVİNDE"

Tahliye haberinin ardından gözlerin çevrildiği şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından nişanlısının serbest bırakılmasını "Ve evinde" notuyla paylaştı.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: "MASUMİYET KARİNESİNE İNANIYORUZ"

Tahliye kararının ardından Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral yazılı bir açıklama yayımladı. Saral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim İsmail Melih Kunkucu, hakkında yürütülen yargılama kapsamında bir süredir tutuklu bulunmaktaydı. Yaptığımız hukuki başvurular ve savunmalarımız neticesinde, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar ile müvekkilimin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz."

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