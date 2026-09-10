İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu tahliye oldu: İşte ilk açıklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ İsmail Melih Kunukçu hakkında tahliye kararı verildi.

Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan hukuki başvurular ve savunmalar neticesinde, Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırılmasına ve yargılamanın tutuksuz olarak devam etmesine hükmedildi.

Tahliye haberinin ardından gözlerin çevrildiği şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından nişanlısının serbest bırakılmasını "Ve evinde" notuyla paylaştı.

Tahliye kararının ardından Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral yazılı bir açıklama yayımladı. Saral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim İsmail Melih Kunkucu, hakkında yürütülen yargılama kapsamında bir süredir tutuklu bulunmaktaydı. Yaptığımız hukuki başvurular ve savunmalarımız neticesinde, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar ile müvekkilimin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz."