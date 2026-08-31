İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı

Şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Kunukçu'nun, dosya kapsamında yer alan 311 kişiyle birlikte tutuklu bulunduğu bildirildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "İSNAT YALNIZCA BAHİS OYNAMA FİİLİDİR"

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkilinin soruşturma makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiğini belirtti. Soruşturmadaki suçlamaların sınırına dikkat çeken Saral, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu dosya; bahis oynatma, banka hesaplarının kullandırılması ve bahis oynama şeklinde farklı iddialar içeren geniş çaplı bir soruşturmadır. Müvekkilim İsmail Melih Kunukçu yönünden isnat edilen fiil münhasıran 'bahis oynama' fiilidir. Müvekkilimin bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme veya bu amaçla IBAN kullandırma gibi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin bir isnat yoktur."

"ADLİ TATİL SONRASI İDDİANAMEYİ BEKLİYORUZ"

Kunukçu'nun ifadesini kendi iradesiyle adli makamlara verdiğini vurgulayan avukat Saral, masumiyet karinesine dikkat çekerek sürecin adli tatil sonrasında netleşmesini beklediklerini ifade etti. Açıklamada, "Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı çerçevesinde, müvekkilimizin soruşturma içerisindeki daha ağır nitelikteki iddialarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunarız. Konunun hukuki süreç içerisinde kısa sürede tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına inanıyoruz" denildi.



