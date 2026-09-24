İrem Derici ve Melih Kunukçu'dan 2. yıl kutlaması: Aşklarının tarihini kollarına kazıttılar

Geçtiğimiz şubat ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu, ilişkilerinin 2. yıl dönümünü özel bir paylaşımla kutladı. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayan ünlü çift, aşklarının başladığı günü ölümsüzleştirmek adına kollarına dövme yaptırdı.

"ELİMİ HİÇ BIRAKMA"

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını ve kolundaki tarih dövmesini paylaşan İrem Derici, gönderisine şu duygusal notu düştü:

“Haydi yürüyelim dediğimiz o gün. Elimi hiç bırakma Melih Kunukçu. Benim kalbim olmaktan hiç vazgeçme. Nice yıllarımıza güzel gözlüm!”





"BU YIL BİTMEDEN NİKAH DÜŞÜNÜYORUZ"

Sene bitmeden dünyaevine girmek istediklerini sık sık dile getiren İrem Derici, düğün yapmayı düşünmediklerini ancak nikah masasına oturmayı planladıklarını ifade etti.

Evlilik sürecine dair esprili açıklamalarda da bulunan 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Bu sene bitmeden Melih o nikahı kıymazsa karakola onu şikayete gideceğim, 'Beni oyalıyor' diye. 40’ta evleneceğim" sözleriyle evlilik heyecanını paylaştı.