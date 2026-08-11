İstanbul’u terk edip Foça’ya yerleşti: Engin Günaydın yeni yaşamını anlattı

Ünlü oyuncu ve senarist Engin Günaydın, İstanbul’un karmaşasından ve temposundan uzaklaşarak İzmir'in şirin ilçesi Foça’da kendisine daha dingin bir yaşam kurdu. Deniz Uras'ın programına konuk olan usta sanatçı, kasaba hayatının zihnini rahatlattığını, kendisine çocukluğunu hatırlattığını ve üretkenliğini artırdığını dile getirdi.

"ÇEŞME VE BODRUM BANA ÇOK KARIŞIK GELİYOR"

Foça'daki günlük yaşamından ve bölgeye olan bağlılığından bahseden Günaydın, kalabalık tatil merkezlerinin aksine sakinliği aradığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Sakinliği ve durgunluğu seviyorum. Çeşme, Bodrum bana çok karışık geliyor. Başım dönüyor" diyerek tercihindeki en büyük etkenin huzur olduğunu vurguladı.

Kasaba ortamında daha fazla düşünme ve kendi iç dünyasına yaklaşma fırsatı bulduğunu kaydeden Günaydın, "Kalp ritmimle ruh ritmimle çok eş değer Foça" ifadeleriyle bölgeyle kurduğu duygusal bağı tanımladı.

"BÜTÜN SENARYOLARIMI BURADA YAZDIM"

Foça’nın sadece yaşam tarzını değil, çalışma disiplinini ve yaratıcılığını da olumlu etkilediğini vurgulayan sanatçı, projelerini burada ürettiğini söyledi. Çalışma sürecine değinen Günaydın, "Bütün her şeyimi orada yazdım, senaryomu falan Foça’da yazdım" diyerek kasabanın üretim gücüne katkı sağladığını belirtti.

PAZARDAN KIL BİBER SEÇME RUTİNİ

Foça’daki sıradan bir gününü ve yerel yaşam rutini de anlatan Engin Günaydın, en büyük zevklerinden birinin sabahın erken saatlerinde pazar alışverişine çıkmak olduğunu ifade etti. Pazarı gezmeyi ve ürünleri incelemeyi çok sevdiğini belirten usta oyuncu, "Sabah erkenden pazara giderek en iyi ürünleri seçerim. İnce sivri biber ayıklaması, kıl biber... Çok severim" diyerek yeni hayatının keyifli detaylarını paylaştı.