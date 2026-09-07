Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı: Yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı

2017 Miss Türkiye birinciliğinin ardından tacının geri alınmasıyla gündeme gelen model ve oyuncu Itır Esen, özel hayatında yeni bir adım attı. Esen, bir süredir birlikte olduğu menajeri Engin Aykanat ile nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade törende çift, evlilik yolundaki ilk adımı attı.

YÜZÜKLERİ ÇAĞATAY ULUSOY TAKTI

Nişan yüzüklerini ise Itır Esen’in “Gaddar” dizisindeki rol arkadaşı Çağatay Ulusoy taktı. Ulusoy, törene sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte katıldı. Nişan töreninden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Esen ve Aykanat’ın mutluluğuna çok sayıda tebrik mesajı geldi. Törenin öne çıkan ayrıntılarından biri de yüzüklerin Çağatay Ulusoy tarafından takılması oldu.

Bu ayrıntı sosyal medyada çeşitli esprili yorumlara da neden oldu. Bazı kullanıcılar Ulusoy’a “Darısı başına” mesajları gönderdi. Itır Esen ile Çağatay Ulusoy daha önce “Gaddar” dizisinde abi-kardeş karakterlerine hayat vermişti.