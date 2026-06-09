'İzleyince midemiz bulandı' dediler... Jon Snow ve Sansa Stark yıllar sonra aynı filmde buluştu, sahneler olay oldu

Dünya televizyon tarihinin en büyük yapımlarından biri olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde sekiz sezon boyunca kuzen/kardeş bağlarıyla birbirine bağlı Jon Snow ve Sansa Stark karakterlerine hayat veren Kit Harington ile Sophie Turner, yıllar sonra şaşırtıcı bir projeyle yeniden bir araya geldi. 2011-2019 yılları arasında dizide rol alırken çok yakın iki dost haline gelen ikili, bu kez 'The Dreadful' adlı gotik korku filminde iki sevgiliyi canlandırıyor.





Ancak 39 yaşındaki Harington ve 30 yaşındaki Turner, uzun yıllar abi-kardeş dinamiğiyle çalıştıktan sonra bu filmdeki ateşli sahneleri çekmenin psikolojik olarak kendilerini çok zorladığını samimi bir dille itiraf etti.

"İĞRENÇTİ AMA YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Filmdeki partneri Sophie Turner hakkında konuşan Kit Harington, rol arkadaşının oyunculuğunu överken sahnelerin tuhaflığına değindi: "O sahneleri çektik. Gerçekten iğrenç hissettirdi ama bir şekilde üstesinden geldik. Sophie muhteşem bir oyuncu. Ancak Game of Thrones'a başladığında henüz bir çocuktu, benim için onu o rolden ayrı düşünmek zordu" dedi.





SENARYOYU OKUYUNCA ŞOK OLMUŞLAR

Filmin aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen Sophie Turner ise yönetmenin başrol için erkek oyuncu önerisi istediğinde aklına ilk olarak eski rol arkadaşı Kit Harington'ın geldiğini söyledi. Ancak senaryonun ilerleyen sayfalarını okuduğunda büyük bir şok yaşadığını belirten Turner, süreci şu sözlerle anlattı:

"Senaryoyu Kit'e gönderdim. Bana hemen 'Evet, çok isterdim ama bu gerçekten çok tuhaf olacak, Soph' diye mesaj attı. İlk başta ne saçmaladığını düşünerek senaryoyu detaylı okumaya başladım. Bir baktım ki; öpüşme, öpüşme, seks, öpüşme sahnesi yazıyor... 'Aman Tanrım, bu benim ağabeyim' dedim. Ama senaryo o kadar güçlü ve iyiydi ki, profesyonel davranıp 'Bunu yapmak zorundayız' kararı aldık."

"MONİTÖRDEN İZLEYİNCE MİDEMİZ BULANDI"

Setteki ilk öpüşme anının ardından yaşadıkları profesyonel krizi gizlemeyen güzel oyuncu, "Sevişme sahnelerini akıl sınırımızın dışına çıkararak sadece oynamaya odaklandık. Sete çıktık ve ilk öpüşme sahnesi gerçekleşti. Daha sonra yönetmen monitörünün başına geçip o sahneyi izledik; yalan söylemeyeceğim, ikimizin de midesi bulandı, gerçekten çok iğrenç bir histi" ifadelerini kullandı.