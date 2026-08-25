Jared Leto ve sevgilisi Thet Thinn Los Angeles'ta görüntülendi: Cinsel taciz iddiaları sonrası ilk fotoğraf

Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto ile model sevgilisi Thet Thinn'in birlikteliği devam ediyor. Aralık 2025'teki Aspen tatillerinin ardından gözlerden uzak kalan çift, dün gece Los Angeles Havalimanı’nda özel jetlerinden inerken objektiflere takıldı. Piste yanaşan araçlarına binmeden önce romantik anlar yaşayan ikilinin bu görüntüsü, Leto hakkında çıkan ağır suçlamaların ardından kamuoyuna yansıyan ilk karesi oldu.

İLİŞKİLERİ KLİP ÇEKİMİNDE BAŞLAMIŞTI

Leto ile "Beauty" adıyla tanınan Myanmar doğumlu model Thet Thinn’in adı ilk olarak 2023 yılında gündeme gelmişti. Thinn, Leto’nun kurucusu olduğu '30 Seconds to Mars' grubunun 'Stuck' adlı şarkısının klibinde yer almış, ünlü aktör de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda modele övgüler yağdırmıştı.

BBC BELGESELİ VE AĞIR SUÇLAMALAR

Özel jet uçuşu sonrası görüntülenen Leto, son dönemde BBC tarafından yayımlanan bir belgeselde yer alan ağır cinsel taciz ve saldırı iddialarıyla karşı karşıya bulunuyor. 2002 ile 2016 yılları arasında yaşandığı öne sürülen olayları ele alan belgeselde 10 kadının ifadesine yer verildi.

Suçlamada bulunan kadınlardan dördü, Leto’yu cinsel saldırı ve tehditle itham ederken, olayların yaşandığı dönemde ergenlik çağında olduklarını belirtti. İddialar arasında 16 ve 17 yaşlarındaki genç kızlara yönelik cinsel istismar, rıza yaşı kuralının ihlali ve gizlilik sözleşmesi imzalatma çabaları da yer aldı. BBC belgeselinde detaylandırılan tüm bu ağır iddiaları Jared Leto kesin bir dille reddetti.