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Jennifer Lopez’den yıllara meydan okuyan paylaşım: Retro tarzı sosyal medyayı salladı

Jennifer Lopez’den yıllara meydan okuyan paylaşım: Retro tarzı sosyal medyayı salladı

11.08.2026 15:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Jennifer Lopez’den yıllara meydan okuyan paylaşım: Retro tarzı sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı retro tarz bikini kombinli pozlarıyla magazin gündemine damga vurdu. 57 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın "Aslan burcu sezonu devam ediyor" notuyla yayınladığı kareler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz temmuz ayında yeni yaşını kutlayan 57 yaşındaki usta sanatçı, giyinme odasında çekilen iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

RETRO TARZI VE FİT FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Retro model bir bikini tercih eden Lopez, tarzını güneş gözlüğü, topuklu ayakkabı, baş örtüsü ve şık bir çantayla tamamladı. Belirgin karın kasları ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü yıldız, paylaşımına "Aslan burcu sezonu devam ediyor" notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Kısa sürede yoğun etkileşim toplayan kareler, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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