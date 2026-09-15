Jennifer Lopez yeni evinin kapılarını açtı: 18 milyon dolarlık lüks malikaneden ilk kareler

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Ben Affleck ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından California eyaletinde ünlülerin yaşadığı Hidden Hills bölgesinde satın aldığı 18 milyon dolarlık yeni evinin içinden fotoğraflar yayımladı.







Geçen yıl satın aldığı ve bir yıllık tadilat sürecinin ardından Mayıs ayında taşındığı malikanesini kendi zevkine göre dekore eden 57 yaşındaki sanatçı, paylaşımına "İlham panosu hayata geçtiğinde" notunu düştü.





KOMŞULARI ARASINDA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Sosyal medya hesabından piyano başında, yatak odasında ve çiçeklerle bezeli salonunda çektirdiği fotoğrafları paylaşan Lopez'in yaşadığı bölgede Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi ünlü isimler de ikamet ediyor. Gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettiren sanatçının, geçtiğimiz dönemde aynı bölgede 8 bin 600 metrekarelik bir binicilik çiftliği de satın aldığı öğrenildi.





ESKİ MALİKANENİN SATIŞI SÜRÜYOR

Lopez, geçmişte eski eşi Ben Affleck ile birlikte yaşadığı Batı Los Angeles'taki Bel Air semtinde bulunan 60 milyon dolar değerindeki devasa malikaneyi de nisan ayında indirim yaparak 50 milyon dolara yeniden satışa çıkardı.









Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Emme ve Max'in 18 yaşına girerek üniversite eğitimi için ayrılması üzerine ünlü sanatçı, yeni malikanesinde yaşamını sürdürüyor.