Jim Carrey gizlice evlendi: 'En değerli yol arkadaşım' dediği Min Ah ile hayatını birleştirdi

Hollywood’un efsanevi aktörü Jim Carrey, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir karara imza atarak üçüncü kez nikah masasına oturdu. 64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Min Ah ile Los Angeles'ta düzenlenen sade ve gizli bir törenle hayatını birleştirdi.

Çiftin nikah haberi, bu yılın başlarında Fransa'da düzenlenen prestijli César Ödülleri'nde ilk kez birlikte kameralar karşısına geçmelerinden birkaç ay sonra geldi. Carrey, söz konusu törende Onursal Ödül’e layık görülmüştü.





ÖDÜL TÖRENİNDE EŞİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ

Hem oyunculuk hem de ressamlık yapan ve yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Min Ah, Fransa'daki törende Jim Carrey'nin kızı Jane ve torunu Jackson ile birlikte yer almıştı. Carrey, Onursal Ödül'ü kabul ederken yaptığı duygusal konuşmada Min Ah'ı "En değerli yol arkadaşım" olarak tanımlamıştı.

Usta aktör tören sırasında yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Harika aileme, kızım Jane'e ve torunum Jackson'a teşekkür ederim. Sizi şimdi ve sonsuza dek seviyorum. Muhteşem kız arkadaşım Min'e teşekkür ederim. Seni seviyorum Min."

ÜÇÜNCÜ KEZ EVET DEDİ

Carrey ve Min Ah çiftinin ilişkilerinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de çift ilk kez Şubat 2022'de Los Angeles'ta bir akşam yemeği çıkışında birlikte görüntülenmişti.

Sürpriz bir kararla yeniden dünyaevine giren usta oyuncu, ilk evliliğini 1987-1995 yılları arasında eski oyuncu Melissa Womer ile gerçekleştirmiş ve bu evlilikten Jane adında bir kızı dünyaya gelmişti. Carrey, ikinci evliliğini ise 1996 yılında 'Dumb and Dumber' (Budala ile Salak) filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile yapmış, ancak çift bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.