Johnny Depp ikonik rolüne geri dönüyor: Karayip Korsanları 6 için görüşmeler başladı

Sinema dünyasının en popüler serilerinden biri olan "Karayip Korsanları", efsanevi karakteri Kaptan Jack Sparrow ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Johnny Depp'in, serinin altıncı filminde ikonik rolü "Jack Sparrow"u canlandırmak üzere yapım ekibiyle masaya oturduğu öğrenildi.

YAPIMCI JERRY BRUCKHEİMER HABERİ DOĞRULADI

Serinin 82 yaşındaki deneyimli yapımcısı Jerry Bruckheimer, sinema sektörü yayınlarından Deadline'a açıklamalarda bulunarak süreç hakkındaki iddiaları doğruladı. Bruckheimer yaptığı açıklamada, "Johnny ile görüşüyoruz, bir senaryo üzerinde çalışıyoruz ve umarım bunu gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Senaryo detaylarının önemine değinen Bruckheimer, daha önce verdiği bir demeçte de ünlü oyuncunun filme dönüşünün metne bağlı olduğunu belirterek, "Eğer rolün yazılış şeklini beğenirse bence kabul eder" değerlendirmesini yapmıştı.

JACK SPARROW YAN KARAKTER OLARAK YER ALABİLİR

Deadline'da yer alan habere göre, serinin yeni halkasının odağında yalnızca Kaptan Jack Sparrow bulunmayacak. Yeni yapımın, Margot Robbie'nin canlandıracağı baş karaktere odaklanacağı, Johnny Depp'in ise hikâyeye yan karakter olarak dahil olmasının planlandığı kaydedildi.

GİŞEDE 4.5 MİLYAR DOLARLIK DEV BAŞARI

Serinin son filmi olan "Salazar'ın İntikamı", 2017 yılında vizyona girmiş ve küresel gişede yaklaşık 800 milyon dolar hasılat elde etmişti. "Karayip Korsanları" serisi, toplamda ulaştığı 4.5 milyar doları aşkın gişe geliriyle sinema tarihinin en başarılı franchise'ları arasında yer alıyor.