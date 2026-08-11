Julianne Moore 20 yıl sonra sahneye dönüyor: 'Faydra' oyunuyla Broadway’de

Sinema dünyasının usta isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore, tiyatro izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 65 yaşındaki yıldız oyuncu, yaklaşık 20 yıllık aradan sonra Sarah Ruhl'un kaleme aldığı ve Manhattan Tiyatro Kulübü (MTC) bünyesinde sahnelenecek olan 'Faydra' adlı oyunda başrol oynayacak.

Yönetmenliğini Les Waters'ın üstlendiği yapımın ön gösterimleri 2 Şubat 2027 tarihinden itibaren izleyiciyle buluşacak. Sınırlı bir süre için sahnelenecek oyunun resmi açılış galası ise 25 Şubat 2027'de gerçekleştirilecek.

"CESUR, KOMİK VE YIKICI BİR YENİDEN YORUM"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Manhattan Tiyatro Kulübü Sanat Yönetmeni Nicki Hunter, Sarah Ruhl’un klasik öyküyü cesur, komik ve etkileyici bir dille yeniden kurguladığını belirtti. Hunter açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manhattan Tiyatro Kulübü'nün (MTC) kendi bünyesinde ürettiği bir oyunun büyük yetenekleri kendine çekmesini izlemek gibisi yok. Sarah Ruhl'un bu klasik öyküyü cesur, komik ve yıkıcı bir şekilde yeniden yorumlaması, son derece yetenekli Julianne Moore'u sahneye geri getirecek ve Les Waters'ın otuz yıl sonra MTC'ye dönüşünü sağlayacak. Önümüzdeki aylarda bu heyecan verici kadroya katılacak yeni isimleri duyurmayı dört gözle bekliyoruz."

SİNEMA VE TİYATRO KARİYERİ

Son olarak 2006 yılında Broadway'de sahnelenen David Hare imzalı 'The Vertical Hour' adlı oyunda rol alan Julianne Moore, tiyatro sahnesine uzun süre ara vermişti.

2014 yapımı 'Still Alice' (Beni Unutma) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan usta aktör, kariyeri boyunca dört kez daha Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi. 'Far from Heaven' (Cennetten Çok Uzakta) ve 'The End of the Affair' (Zor Sevda) filmleriyle En İyi Kadın Oyuncu; 'The Hours' (Saatler) ve 'Boogie Nights' (Ateşli Geceler) filmleriyle de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerinde adaylık elde eden Moore; 'The Room Next Door', 'May December' ve 'The Big Lebowski' gibi unutulmaz yapımlarda da başrol üstlendi.