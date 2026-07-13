Jurassic Park'ın Dr. Alan Grant'iydi: Usta oyuncu Sam Neill 78 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyası, modern sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine hayat veren usta bir ismin kaybıyla sarsıldı. "Jurassic Park" filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle küresel bir üne kavuşan, "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi yapımlarla da hafızalara kazınan Yeni Zelandalı aktör Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun vefat haberini ailesi kamuoyuna duyurdu. Aile tarafından ölüm nedenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, usta aktörün bir süredir ciddi bir sağlık mücadelesinden geçtiği biliniyordu.

KANSER MÜCADELESİNİ VE HÜCRE TEDAVİSİNİ ANLATMIŞTI

Sam Neill’e 2022 yılında kan kanserinin bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulmuştu. Uzun süre kemoterapi tedavisi gören oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir röportajda yaşadığı zorlu süreci ve hastalığı nasıl yendiğini ayrıntılarıyla paylaşmıştı. Kemoterapinin bir noktadan sonra işe yaramadığını belirten Neill, kan hücrelerini genetik olarak değiştiren son teknoloji ürünü "CAR T" hücre tedavisi sayesinde hayatta kaldığını aktarmıştı.

Hastalığı tamamen yenerek hayata yeniden tutunduğunu belirten Neill, oyunculuğa geri dönme isteğini "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" sözleriyle ifade etmişti.

150'DEN FAZLA YAPIM VE ŞÖVALYELİK UNVANI İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Gerçek adı Nigel John Dermot Neill olan aktör, 1947 yılında Kuzey İrlanda'da dünyaya geldi ve 1954 yılında ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'ya taşındı. 1977 yapımı "Sleeping Dogs" filmiyle sinema dünyasında çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca "The Hunt for Red October", "Possession" ve Oscar ödüllü "The Piano" gibi 150'den fazla seçkin yapımda rol aldı.

Uzun ve parlak kariyerine Emmy ile Altın Küre adaylıkları sığdıran, AACTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Neill, sanata ve sinemaya yaptığı büyük katkılardan dolayı 2022 yılında Yeni Zelanda tarafından şövalyelik unvanı verilerek "Sir" nişanı ile onurlandırılmıştı.