Jurassic Park’ın yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı

Steven Spielberg'in kült yapımı "Jurassic Park" serisindeki Dr. Alan Grant rolüyle sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu Sam Neill'in vefatının ardından ölüm nedeni resmiyet kazandı. Geçtiğimiz hafta 78 yaşında hayata gözlerini yuman Yeni Zelandalı oyuncunun menajeri Philip Grenz, ünlü aktörün zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KANSER MÜCADELESİNİ KAZANMIŞTI

Sam Neill, nisan ayında verdiği son röportajında özel bir tedavi sürecinin ardından kanseri tamamen yendiğini duyurmuştu. Mart 2022'de kan kanserinin nadir bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulan usta oyuncu, kan hücrelerini genetik olarak değiştiren "CAR-T hücre tedavisi" sayesinde hastalıktan kurtulmayı başarmıştı.

Kanseri geride bıraktıktan sonra yeniden setlere dönme planları yapan Neill, verdiği demeçte "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" diyerek oyunculuğa olan tutkusunu dile getirmişti.

CENAZE TÖRENİ AİLE ARASINDA YAPILACAK

Menajer Philip Grenz, usta sanatçı için Yeni Zelanda'daki çiftliğinde yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla özel bir cenaze töreni düzenleneceğini belirtti. Törenin halka ve basına açık olmayacağı kaydedildi.

En çok "Jurassic Park" ile akıllarda yer etse de "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi prestijli yapımlardaki performanslarıyla da büyük takdir toplayan Neill, geride milyonlarca dolarlık bir servet ve geniş bir gayrimenkul portföyü bıraktı. Değeri 25 ila 28 milyon dolar arasında tahmin edilen bir servete sahip olan Neill, aynı zamanda geniş üzüm bağlarının ve Hollywood yıldızlarının isimlerini taşıyan hayvanların yaşadığı meşhur Redbank Çiftliği’nin de sahibiydi. Ünlü oyuncu, geride dört çocuk ve sekiz torun bıraktı.