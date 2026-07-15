Jurassic Park'ın yıldızı Sam Neill'in serveti belli oldu: Geride dev bir portföy bıraktı

"Jurassic Park", "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi sinema ve televizyon dünyasının kült yapımlarında üstlendiği rollerle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta aktör Sam Neill, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi tarafından vefat haberi doğrulanan usta oyuncunun geride bıraktığı devasa serveti ve gayrimenkul portföyü netleşti.

MİLYON DOLARLIK ŞARAP BAĞI VE ÇİFTLİK HAYATI

78 yaşında Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Yeni Zelandalı oyuncunun, 25 ila 28 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen bir serveti bulunuyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ticari yatırımlarıyla da bilinen Neill, geniş üzüm bağlarına ve bir alkol üretim tesisine sahipti.

Aynı zamanda tümüne Hollywood yıldızlarının isimlerini verdiği çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapan Redbank Çiftliği'nin de sahibi olan Neill, 2008 yılında verdiği bir röportajda bağcılık işini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bağların beni geçindirmesini isterdim ama maalesef durum tam tersi. Çok ekonomik bir iş değil. Bu inanılmaz derecede zaman ve para tüketen bir iş. Eğer bu kadar tatmin edici ve eğlenceli olmasaydı yapmazdım."

Kariyeri boyunca 100’den fazla film ve televizyon yapımında rol alan ünlü aktör, Yeni Zelanda'nın Wellington kentindeki evinin yanı sıra, 2020 yılında Avustralya'nın Sidney kentindeki malikanesini sanal bir açık artırmayla yaklaşık 3,6 milyon dolara satmıştı.

MİRAS DÖRT ÇOCUĞU ARASINDA PAYLAŞILACAK

Sam Neill’in vefatının ardından geride kalan bu büyük servet, dört çocuğu arasında paylaştırılacak. Ünlü oyuncunun aile yaşantısı da oldukça dikkat çekici bağlar barındırıyordu:

Andrew: Neill'in henüz 20’li yaşlarının başındayken dünyaya gelen ve o dönem evlatlık verdiği ilk oğlu. İkili, 1994 yılında yeniden bir araya gelerek güçlü bir bağ kurdu.

Tim: Aktörün ilk eşi Lisa Harrow ile olan evliliğinden 1983 yılında dünyaya geldi.

Elena: Neill'in ikinci eşi, Japon makyaj sanatçısı Noriko Watanabe ile olan evliliğinden 1991 yılında doğdu.

Maiko Watanabe: Neill'in, ikinci eşinin kızı olan ve resmi olarak evlat edinerek nüfusuna geçirdiği çocuğu.

Toplamda sekiz torun sahibi olan usta oyuncu, 2022 yılında 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma (kan kanseri) teşhisi almış ancak yakın dönemde kanseri tamamen yendiğini müjdeleyerek setlere dönmek istediğini belirtmişti.