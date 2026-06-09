Justin Trudeau ve Katy Perry hakkında hamilelik iddiası

Dünya siyasetinin ve müzik sektörünün en çok konuşulan çiftlerinden biri olan pop starı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri tavırlarla uluslararası magazin basınının zirvesine oturdu. 2025 yılından bu yana aşk yaşayan ikili, ünlü şarkıcının yeni konser filminin dünya prömiyerinde hamilelik ve bebek dedikodularının fitilini ateşledi.

KIRMIZI HALIDAKİ O HAREKET SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİRDİ

54 yaşındaki eski Başbakan Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris' adlı turne belgeselinin Tribeca Festivali’ndeki prömiyerinde kameralar karşısına geçti. Kırmızı halıda basına poz verdikleri sırada Trudeau’nun, 41 yaşındaki sevgilisi Perry'nin karnına elini koyması bir anda tüm dikkatleri o noktaya çekti.

Trudeau’nun bu hamlesinin hemen ardından Katy Perry’nin, sevgilisinin elini nazikçe ama hızlı bir şekilde karnından çekmesi kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcının bu refleksi, sosyal medyada hayranları tarafından "hamileliği şimdilik gizleme çabası" olarak yorumlandı ve bir sır sakladıkları yönündeki şüpheleri artırdı.

"HAYATIMIN AŞKI" İTİRAFI

Filmin gösteriminin ardından düzenlenen soru-cevap etkinliğinde de romantik anlar yaşandı. Mikrofonu alan Justin Trudeau, tüm konukların önünde Katy Perry için "Hayatımın aşkı" itirafında bulunarak ilişkilerinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: KANADALILAR TEPKİLİ

Kırmızı halıdaki bu yakınlaşma sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gelen yorumların çoğunlukla olumsuz olması dikkat çekti. Birçok kullanıcı, Trudeau'nun kameralar önündeki aşırı fiziksel ve sahiplenici davranışından rahatsız olduğunu dile getirdi. Magazin yorumcuları, bu olumsuz eleştirilerin arkasında çoğunlukla Trudeau'nun 10 yıllık başbakanlık dönemindeki (2015-2025) siyasi icraatlarından memnun olmayan Kanadalı muhaliflerin yer aldığını belirtti.

İKİSİNİN DE ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDEN ÇOCUKLARI VAR

Sürpriz çiftin geçmiş aile yaşantıları da bu iddialarla birlikte yeniden gündeme geldi:

Justin Trudeau: 18 yıllık eşi Sophie Grégoire'den 2023 yılında ayrılan eski başbakanın bu evlilikten Xavier James (19), Ella-Grace Margaret (17) ve Hadrien Gregoire (12) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Katy Perry: Uzun süre ilişki yaşadığı dünyaca ünlü aktör Orlando Bloom'dan Daisy Dove (6) adında bir kız çocuğu annesi.