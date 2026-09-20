Kadir İnanır'ın dev mirası ortaya çıktı: 1 milyar liralık servetin ayrıntıları belli oldu

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı belirtilen mirasla ilgili tartışmalar sürerken, dev servetin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. İnanır’ın malvarlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı yönündeki iddialar, 28 yasal mirasçı ile aile arasında gerilime neden oldu.

Ailenin duruma tepki göstermesi ve yeğeni Levent İnanır'ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler usta sanatçının geride bıraktığı malvarlığına çevrildi.

1 MİLYAR LİRALIK SERVET LİSTESİ

Sabah'ın aktardığına göre, Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu değerlendirilen servetinde şu kalemler yer alıyor:

Taşınmazlar: İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde yer alan 650 milyon lira değerinde gayrimenkul.

Lüks Eşyalar: Değeri 50 milyon TL'yi bulan 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve özel kalemler.

Özel Koleksiyon: İçinde 3 binden fazla kurbağa figürünün de yer aldığı 35 milyon TL değerindeki özel tasarım koleksiyon.

Telif Gelirleri: Rol aldığı 182 film ve 12 diziden elde edilen ve yakınlarına yıllık ortalama 10 milyon TL kazandırması öngörülen 70 yıllık telif hakları.

Nakit Varlık: Banka mevduat hesaplarında bulunduğu tahmin edilen 200 milyon TL'den fazla nakit para.

"BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE"

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetnamenin hazırlanış sürecine ve içeriğine tepki gösterdi. Kararın usta oyuncunun sağlık sorunları yaşadığı dönemde alındığını öne süren Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:

"Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş. Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."