Kadir İnanır'ın gizli tutulan üç vasiyeti yarın açılıyor: Miras kime kalacak?

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle 26 Haziran 2026'da 77 yaşında yaşamını yitiren Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın mirasına ilişkin süreçte yeni bir hukuki aşamaya geçildi. İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı belirtilen üç ayrı vasiyetin açılacağı tarih netleşti.

Mynet'in haberine göre, sanatçının noter huzurunda düzenlediği ve bugüne kadar kamuoyuna açıklanmayan belgeler, 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta Beykoz Adliyesi'nde açılacak. Mahkeme sürecinin ardından, İnanır'ın banka hesapları, gayrimenkulleri ve özel koleksiyonlarının nasıl paylaştırılacağı resmiyet kazanacak.

'VASİYETİ YOK' AÇIKLAMASI VE JÜLİDE KURAL'IN DURUMU

Vasiyetlerin mahkemede açılacak olması, sanatçının vefatının ardından yapılan açıklamaları ve iddiaları yeniden gündeme getirdi. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada amcasının yazılı veya sözlü bir vasiyetinin bulunmadığını ifade etmişti.

Öte yandan, Usta oyuncunun mal varlığını uzun yıllardır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı Jülide Kural'a veya çeşitli kurumlara bıraktığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İnanır ile Kural arasında resmi nikâh bulunmaması sebebiyle, Kural'ın yasal mirasçılar arasında yer alıp almadığı veya vasiyetname yoluyla bir pay alıp almadığı mahkemenin belgeleri okumasıyla kesinleşecek.

GAYRİMENKULLER VE ÖZEL KOLEKSİYONLAR

Sanatçının bankalardaki birikimlerinin ve gayrimenkullerinin yanı sıra saat, yüzük ve tesbih gibi kişisel eşyalarından oluşan koleksiyonunun kime devredildiği de merak konusu oldu. Toplam mal varlığına dair doğrulanmış resmi bir rakam bulunmazken, adliyedeki prosedürün tamamlanmasıyla sürecin hukuki tablosu netleşecek.