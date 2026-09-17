Kadir İnanır'ın vasiyeti adliyede açılıyor: Yeğenler mahkemede, gözler Jülide Kural'da

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın 27 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı mal varlığı ve kişisel mirasına ilişkin hukuki süreç sürüyor.



İlk vasiyetnamesini 2015 yılında, diğer iki vasiyetnamesini ise 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı öğrenilen usta sanatçının miras paylaşımına dair ayrıntılar netleşmeye başladı.



Noter huzurunda düzenlenen belgelerin Beykoz Adliyesi’nde açılması beklenirken, usta oyuncunun yeğenleri de adliyede yerlerini aldı.



Toplam yasal mirasçı sayısının 28’e ulaştığı ifade edilirken, İnanır’ın yeğenlerinin vasiyetnameye itiraz etmek üzere hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

JÜLİDE KURAL: "KADİR'E YAKIŞIR BİR DİLİ KAYBETMEYELİM"

Hürriyet'in haberine göre, usta sanatçının son vasiyetinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı, Kural’ın kendisinden önce vefat etmesi durumunda ise mirasın insan hakları dernekleri ve eğitim kurumlarına aktarılmasını istediği öne sürüldü.





Ortaya atılan iddiaların ardından açıklamada bulunan Jülide Kural, Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca ailesine büyük destek verdiğini belirterek sürecin hukuk çerçevesinde yürümesi gerektiğini vurguladı.

Kural, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

25 LÜKS SAAT VE 3 BİN KURBAĞALIK ÖZEL KOLEKSİYON

Usta oyuncunun mirası yalnızca taşınmazlar ve banka hesaplarıyla sınırlı değil. İnanır’ın yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca oluşturduğu zengin kişisel koleksiyonu da miras kapsamında yer alıyor.

Kadir İnanır'ın koleksiyonunda yaklaşık 25 lüks saat, altın kaplama özel çakmaklar ve işlemeli yüzüklerin yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa figürü koleksiyonunun bulunduğu aktarıldı. Mirasın kesin paylaşımı adliyedeki hukuki sürecin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.