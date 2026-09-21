Kadir İnanır'ın vasiyetnamesiyle ilgili iddialara avukatından yanıt: Hukuki süreç başlatılacak

Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesine dair detaylar netleşti. İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirasını ile telif haklarını Kural’a bıraktığını duyurdu.

İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde doktor raporu alınarak ve iki tanık huzurunda düzenlenen vasiyetnameye ilişkin açıklama yapan Avukat Alınak, son dönemde basında yer alan asılsız içerikler hakkında hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

GAYRİMENKULLERDEN TELİF HAKLARINA KADAR TÜM MİRAS KURAL’A

T24’ün aktardığı bilgilere göre Kadir İnanır, 2015 tarihli vasiyetini iptal ederek 9 Mayıs 2022’de yeni bir düzenleme yaptı. İnanır; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki hak ve hisselerini, banka hesaplarındaki birikimlerini, koleksiyonlarını ve sanat eserlerini Jülide Kural’a devretti.

Ayrıca İnanır’ın hayatının belgesel yapılmasına ilişkin izin hakkı, adına kurulabilecek vakıf veya dernek gibi girişimler ve tüm alacak ile telif hakları da Kural’a bırakıldı.

"MİRASÇILARIMDAN SON İSTEK VE ARZUM VASİYETİME UYMALARIDIR"

Vasiyetnamenin İnanır'ın "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" cümlesiyle tamamlandığını aktaran Alınak, Jülide Kural’ın hayatta olmaması ihtimaline karşılık da bir madde eklendiğini belirtti. Buna göre Kural'ın olmaması durumunda mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde paylaştırılması istendi.

GERÇEK DIŞI HABERLERE KARŞI SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Kadir İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesinin Türkiye halklarına bıraktığı en büyük miras olduğunu vurgulayan Avukat Bişar Abdi Alınak, spekülatif haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Alınak, tarafların beyanlarına dayanmayan dezenformasyon içerikli haberlere karşı Savcılık makamına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.