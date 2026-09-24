Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar: Neslihan Acar'a uzaklaştırma tedbiri

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın mirası ve vasiyeti üzerinden başlayan tartışmalar, aile içerisindeki hukuki krizleri beraberinde getirdi. Eski eşler Neslihan Acar ile Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır arasında büyüyen gerilim mahkemeye taşındı.

Neslihan Acar’ın, eski eşi Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini iddia ederek avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla yaptığı başvuru sonucunda mahkemeden ilk karar çıktı.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

Sürece ilişkin Acar’ın menajeri tarafından yapılan resmi açıklamada, Levent İnanır hakkında koruma ve uzaklaştırma tedbiri alındığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemeden uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir."

MİRAS TARTIŞMASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Eski eşleri karşı karşıya getiren süreç, Levent İnanır’ın Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle başladı. İnanır'ın, “Dayımın irade sorunu vardı” şeklindeki beyanlarına tepki gösteren Neslihan Acar, bu açıklamaların ardından eski eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek yargıya başvurdu.

"AÇIKLAMA YAPILMAYACAK"

Acar’ın menajerlik ajansı, soruşturma ve yargı sürecinin hassasiyeti nedeniyle dosya sonuçlanana kadar kamuoyuna yeni bir bilgilendirme yapılmayacağını vurguladı. Açıklamanın devamında, "Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz" ifadeleri kullanıldı.