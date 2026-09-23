Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan oto sanayili paylaşım: 'Stressiz işe girdim'

Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ve sigarayı bıraktığını açıklayan 53 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Doktorlarının kendisine ilettiği "stresten uzak dur" tavsiyesini esprili bir dille sosyal medyaya taşıyan Yılmaz, bir oto tamirhanesinde poz verdi.

"STRESSİZ İŞE GİRDİM"

Sanayide çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Yılmaz, paylaşımına "Stressiz işe girdim" notunu ekleyerek sağlık durumuna ilişkin iyi mesajlar verdi. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte bastonla görüntülenmesi üzerine hayranlarında oluşan endişelere de açıklık getiren ünlü komedyen, bastonları aksesuar olarak kullandığını ve bir koleksiyonu olduğunu ifade etmişti.





GORA 4 GORA İÇİN GERİ SAYIM

Sağlık durumunun yanı sıra yeni projesiyle de gündemde olan Cem Yılmaz, Türk sinemasının klasiklerinden GORA'nın devamı niteliğindeki "GORA 4 GORA" dizisiyle dijital platformda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arif karakterinin algoritmalarla yönetilen bir tiranlığa karşı mücadelesini konu alacak yapımın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, Necip Memili, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi deneyimli isimler yer alıyor.