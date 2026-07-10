Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau, Katy Perry'nin müzik videosunda zıplayarak dans etti

Musilac Festivali'nde sahne alan Katy Perry, sahne öncesi gelenek haline getirdiği 'Watch It Burn' videosunu çekti.

Bu kez videoda sevgilisi Justin Trudeau'nun da bulunması hayranların dikkatinden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör KATY PERRY (@katyperry)'in paylaştığı bir gönderi

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Geçen yazdan bu yana birlikte olan pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, artık ilişkilerini göz önünde yaşıyor. 41 yaşındaki pop yıldızı, katıldığı bir podcast yayınında, Trudeau ile aşkının hayatını nasıl değiştirdiğini açıklarken duygusal anlar yaşamıştı.

"Hayatımda beni tamamen değiştiren bir aşk var artık" diyen Perry, "Beatles'ın 'Tek ihtiyacınız aşk' demesinin klişe olduğunu düşünüyorsunuz, ama klişelerin klişe olmasının bir nedeni var" ifadelerini kullanmıştı.