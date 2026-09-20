Kanser ve kalp krizini atlatan Fatih Erkoç'tan samimi açıklamalar: 'Yelken bana ilaç gibi geldi'

Türk müziğinin usta isimlerinden Fatih Erkoç, YouTube üzerinden yayınlanan “Seyirde” programına konuk oldu. 73 yaşındaki sanatçı, 39 yıllık eşi Mehlika Erkoç ile olan evliliğinden mücadele ettiği ağır sağlık sorunlarına, deniz tutkusundan geçirdiği kalp krizinin ardından değişen hayatına kadar pek çok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.

2016 yılında lenf kanseri tedavisi gören, ardından 2022 yılında kalp krizi geçiren Erkoç, hastalık dönemlerinde denizin ve yelken açmanın kendisi için nasıl bir iyileşme kaynağı haline geldiğini paylaştı.

"KALP KRİZİNDEN ÖNCE CANAVAR GİBİYDİM"

Kalp krizi geçirmeden önceki dönemde oldukça sinirli bir yapıya sahip olduğunu belirten usta sanatçı, çalışma hayatında ve trafikte sergilediği öfkeli tutumu dile getirdi. Eşinin kendisine yıllarca büyük bir sabır gösterdiğini ifade eden Erkoç, "Kalp krizinden önce ben trafikte canavar gibiydim. Çok sinirliydim. Beste yaparken, söz yazarken eşim bana çay ya da kahve getirdiğinde 'Niye beni rahatsız ediyorsun?' diye parlıyordum. Başka kadın olsaydı çoktan boşamıştı. Sabretti ve dayandı" sözleriyle geçmişteki davranışlarından ötürü eşinden canlı yayında özür diledi.

"ŞİMDİ ŞEKER GİBİ OLDUM"

Geçirdiği kalp krizinin ardından hayata bakış açısının tamamen değiştiğini vurgulayan sanatçı, "Şimdi mis gibi yaşıyoruz. Her geçen yıl, 39. yılı bitirmemize rağmen birbirimizi daha çok sevdiğimizi hissediyoruz. Kalp krizi sonrası şeker gibi oldum" dedi.

"KEMOTERAPİNİN YORGUNLUĞUNU DENİZDE ATTIM"

Lenf kanseri tedavisi gördüğü kemoterapi sürecinde dahi sahne performanslarına devam ettiğini belirten Erkoç, denizin kendisi için en büyük moral kaynağı olduğunu vurguladı. Yelken yapmanın üzerindeki yıpratıcı etkiyi yok ettiğini ifade eden sanatçı, "Denize çıkıp eşimle beraber yelken açıp bayrağın hışırtısı, suyun fışıltısı büyük bir moral oldu. Kendimi kemoterapiden dolayı çok yorgun hissettiğim zamanlarda yelkenimi açtığımda o kötü his bitiyordu. Yelken yapmak bana büyük bir ilaç gibi geldi" şeklinde konuştu.