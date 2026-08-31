Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit’ten sosyal medyadaki iddialara sert tepki

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle Hasan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Aile yakınlarının ve dostlarının katıldığı törende Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in yer almaması dikkat çekti.

SET YOĞUNLUĞU NEDEN OLDU, SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Burak Özçivit’in düğünde bulunamama nedeninin çekim takvimindeki çakışma ve yoğun iş programı olduğu öğrenildi. Ancak ünlü çiftin törende yer almaması sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine ve çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

ÖZÇİVİT'TEN SERT YANIT: "GİDİN SAÇMA YORUMLARINIZI KENDİ HAYATINIZA YAPIN"

Hakkında yapılan yorumlar ve sosyal medyada üretilen iddiaların ardından sessizliğini bozan Burak Özçivit, X hesabından bir açıklama yayımladı. Ailesine yönelik eleştirilere tepki gösteren ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: