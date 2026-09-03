Katy Perry'den çarpıcı Justin Trudeau açıklaması: 'Onunla tanıştım, hayatım değişti'

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, özel hayatına ve yeni ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızının babası olan eski nişanlısı Orlando Bloom ile 2025 yazında yollarını ayıran 41 yaşındaki sanatçı, yaşadığı geçmiş ilişkiyi bir öğrenme süreci olarak nitelendirerek "İlerleyebilmek için bunu bırakmam gerekiyordu" değerlendirmesini yaptı.

"HAYATIMDAKİ EKSİK YAPBOZ PARÇASI TAMAMLANDI"

Her zaman efsanevi bir aşk hayali kurduğunu dile getiren Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında tanıştığını belirtti. Trudeau ile birlikteliğinin kendisine çok iyi geldiğini ifade eden ünlü şarkıcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu turneden en büyük hediyeyi aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım. Justin'le turne sırasında tanıştım ve sonra her şey değişti. Sözleri biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu gerçekten iyileştirici. O gerçekten kalbiyle hareket ediyor, çok minnettarım."

İLİŞKİLERİ KANADA'DA BELGELENMİŞTİ

İlk olarak geçen yılın temmuz ayında Kanada'nın Montreal kentinde baş başa akşam yemeği yerken görüntülenen ikilinin ilişkisi, ardından basına yansıyan samimi fotoğraflarla belgelenmişti. Trudeau'nun konserlerini takip ettiği Perry, daha sonra kamuoyu karşısına ünlü siyasetçi ile el ele çıkmaktan çekinmedi. Katıldığı bir yayında da ilişkisinin hayatını baştan sona değiştirdiğini vurgulayan ünlü popçu, Trudeau'yu "hayatımın aşkı" olarak tanımlamaya devam ediyor.